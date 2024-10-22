В результате атаки БПЛА повреждены стены цеха предприятия под Воронежем

В результате атаки дрона повреждены стены одного из цехов предприятия в Воронежской области. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Гусев, вспыхнувший на месте происшествия пожар потушен.

«Пожар на месте падения БПЛА в одном из районов области потушен», — написал он. В результате атаки никто не пострадал.