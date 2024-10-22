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22 октября, 07:10

В результате атаки БПЛА повреждены стены цеха предприятия под Воронежем

В результате атаки дрона повреждены стены одного из цехов предприятия в Воронежской области. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Гусев, вспыхнувший на месте происшествия пожар потушен.

«Пожар на месте падения БПЛА в одном из районов области потушен», — написал он. В результате атаки никто не пострадал.

БПЛА упал на здание цеха промышленного предприятия в Воронежской области
БПЛА упал на здание цеха промышленного предприятия в Воронежской области

Ранее сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошёл на предприятии «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области. Причиной, по предварительным данным, стал беспилотник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Мария Любицкая
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