В результате атаки БПЛА повреждены стены цеха предприятия под Воронежем
В результате атаки дрона повреждены стены одного из цехов предприятия в Воронежской области. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Гусев, вспыхнувший на месте происшествия пожар потушен.
«Пожар на месте падения БПЛА в одном из районов области потушен», — написал он. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошёл на предприятии «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области. Причиной, по предварительным данным, стал беспилотник.
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