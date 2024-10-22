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22 октября, 07:13

В Крыму задержан местный житель, хранивший сим-карты для украинской агентуры

В Крыму за сотрудничество с украинскими спецслужбами задержан местный житель. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан 51-летний житель Республики Крым, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — сообщили в ЦОС. В организации заявили, что мужчина вышел на связь с СБУ через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal.

Мужчина получил от куратора СБУ задание извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт, принадлежащих крымским мобильным операторам. Впоследствии те должны были использоваться для связи агентурной сети. Получив координаты, местный житель извлёк сим-карты из тайника. Часть он спрятал, а оставшиеся хранил в собственной квартире, ожидая новых указаний. За успешно выполненное задание мужчина получил денежное вознаграждение.

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Life.ru

Мария Любицкая
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