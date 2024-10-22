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22 октября, 07:50

Учёные выяснили, как вернуть жизнь в «спящие» города России

РБК: «Разбудить» малые города РФ сможет управляемое уплотнение пространства

Главными проблемами «спящих» городов России (города с недостаточной экономической базой и высокой долей пожилого населения) являются деградирующая инфраструктура, отток молодого населения и нехватка социальных услуг. Спасти положение в таких населённых пунктах сможет контролируемое уплотнение пространства и содействие местному бизнесу. С такими рекомендациями выступили учёные Института экономики роста им. П.А. Столыпина, данные приводит РБК.

«В части коммунальной инфраструктуры здесь актуально говорить об управляемом сжатии и уплотнении пространства, что позволит сконцентрировать ресурсы на ограниченной территории, не увеличивая протяжённость сетей», — отметили авторы исследования.

Также учёные отмечают необходимость развития событийной активности, газификации, улучшения информационных и транспортных связей, обеспечения минимальных стандартов в образовании, здравоохранении и культуре. При условии выполнения базовых требований сократится отток молодого населения и города, по мнению учёных, начнут «оживать».

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Недавно в Калужской области прошёл форум «Развитие малых городов и исторических поселений», который является одним из главных мероприятий образования комфортной городской среды. Возможности муниципального развития обсуждались на самом высоком уровне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alvov

Николай Рюмин
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