Игры БРИКС. Всё о новом международном формате спортивных соревнований В статье Life.ru подробно рассказывает о Спортивных играх БРИКС: когда начинаются, кто в них участвует, какие соревнования проводятся, где можно посмотреть расписание ближайших международных мультиспортивных мероприятий. 22 октября, 12:45 Игры БРИКС в 2025 году пройдут в Бразилии. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Игры БРИКС

Игры БРИКС — это международное спортивное событие, объединяющее Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Они служат символом единства и сотрудничества в спорте. Инициатива проведения игр такого формата была предложена премьер-министром Индии Нарендрой Моди, и первые соревнования прошли в 2016 году в Индии.

На первом турнире в Гоа победила Бразилия. Вторые Игры прошли в Китае в 2017 году с участием волейболистов и йогов, а третьи — в Южной Африке в 2018 году с мужским и женским волейболом и женским футболом. Игры были приостановлены из-за CoViD-19. В 2020 году страны подписали меморандум о взаимопонимании «Сотрудничество в области физической культуры и спорта», направленный на укрепление партнёрства в области спорта в странах БРИКС.

В 2022 году Китай провёл IV Игры БРИКС в онлайн-формате, в которых спортсмены соревновались в брейк-дансе, шахматах, ушу и других дисциплинах.

Последние Игры БРИКС в Казани 2024 года отметились такими фактами: 12 дней проводились Игры

17 спортивных объектов было построено

27 видов спорта

82 страны-участницы

387 комплектов медалей

4267 членов делегаций

Спортсмены соревновались в следующих видах спорта: акробатический рок-н-ролл, бадминтон, баскетбольное двоеборье, бокс, борьба на поясах, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, конный спорт, корэш, лёгкая атлетика, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, тяжёлая атлетика, ушу, фехтование, футбольное двоеборье, художественная гимнастика, шахматы.

Медальный зачёт Игр БРИКС 2024. Инфографика © Life.ru

Талисман Игр

У Игр БРИКС есть и свой талисман. Конечно же, в этом году им сделали леопарда по имени Бриксик (почему именно так назвали, разумеется, понятно).

«Мы выбрали символ, талисман Игр, назвали его Бриксик. Был Барсик (на Универсиаде в Казани), здесь будет Бриксик», — объяснил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов на форуме «Мы вместе. Спорт».

На официальном сайте Игр БРИКС говорится, что имя Бриксик символизирует такие качества, как ловкость, сила, скорость и твёрдость характера, присущие настоящим чемпионам. Бриксик родился в Азии, как и первые Игры БРИКС, и развивался вместе с ними.

Игры БРИКС в 2024 году проходили в Казани с 12-го по 23 июня. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Состав сборной России

Состав сборной России на последних Играх был очень большой, поэтому выделим наиболее известных спортсменов. На Играх в Казани выступали чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков, серебряный медалист чемпионата мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко, бегун на средние и длинные дистанции Владимир Никитин, спринтерша Кристина Макаренко и прыгунья с шестом Полина Кнороз.

В спортивной гимнастике нас поразила выдающаяся группа звёзд. Мы словно вернулись на Олимпийские игры 2020 года в Рио. В мужской команде были Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский, а среди женщин — Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.

На турнире по вольной борьбе выступал Абасгаджи Магомедов, чемпион мира и двукратный чемпион Европы в весовой категории до 65 кг. Сборная России по прыжкам в воду также представила сильный состав, в который вошли Евгений Кузнецов, Илья Захаров и Никита Шлейхер.

Игры БРИКС 2024

Трансляции Игр БРИКС собрали свыше 41 миллиона зрителей на телевидении и в Интернете. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Игры БРИКС 2024 прошли в нашей стране, а именно в Казани с 12-го по 23 июня. В течение десяти дней более 155 тысяч болельщиков посетили стадионы города. Трансляции Игр БРИКС собрали свыше 41 миллиона зрителей на телевидении и в Интернете, а аудитория в социальных сетях достигла более одного миллиарда.

На Играх БРИКС 2024 абсолютным триумфатором стала сборная России. Российские атлеты сумели завоевать 509 медалей, среди которых 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовая. На втором месте разместилась сборная Белоруссии, а третье место заняла китайская команда. Спортсмены из Белоруссии и Китая завоевали 247 и 62 медали соответственно.

Всего спортсмены из 82 стран-участниц посоревновались в 27 видах спорта, их мы уже перечислили ранее. Российские спортсмены, одержавшие победу, были награждены суммой в 358,4 тысячи рублей. Спортсмены, занявшие второе место, получили по 179,2 тысячи рублей, а те, кто стал третьими, — по 107,5 тысячи рублей.

Что касается тренеров, то за подготовку золотого призёра было предусмотрено вознаграждение в размере 171,5 тысячи рублей. За подготовку серебряного призёра выплатили 85,5 тысячи рублей, а за бронзового — 51,2 тысячи рублей.

Где смотреть Игры БРИКС

Прямые трансляции Игр БРИКС в Казани были доступны на телеканалах холдинга «Матч», а также в Интернете. Фото © ТАСС / Сергей Елагин

Где можно посмотреть Игры БРИКС? Например, онлайн. Прямые трансляции Игр БРИКС в Казани были доступны на телеканалах холдинга «Матч». Скорее всего, и следующие Игры будут транслироваться там же. Приобрести билеты на Игры БРИКС было возможно только на официальном сайте турнира или на сайте и в приложении билетного оператора kassir.ru.

Где и когда пройдут Игры БРИКС 2025

Следующие Игры стран БРИКС запланированы на 2025 год и состоятся в Бразилии. Эту информацию в конце июня 2024 года озвучил министр спорта страны Андре Фуфука.

Он сообщил, что выбор локации для соревнований осуществляется между городами Салвадор и Форталеза, расположенными на северо-востоке Бразилии. Министр подчеркнул, что проведение Игр БРИКС сможет привлечь инвестиции в развивающийся регион на северо-востоке страны.

Авторы Андрей Ананьев