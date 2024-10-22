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22 октября, 07:43

Работник АЗС погиб при возгорании цистерны после атаки дрона ВСУ на Энергодар

Сотрудник заправки погиб в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе-спутнике Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодаре. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Погибший был сотрудником автозаправки, по которой был нанесён удар ВСУ. В результате атаки беспилотника горела газовая цистерна, пожар уже потушен», — приводит ТАСС слова Яшиной.

Прилёт беспилотника ВСУ по заправке в Энергодаре произошёл минувшей ночью. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что мужчина 1957 года рождения скончался от осколочных ранений.

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Ранее Life.ru сообщал, что обстрел ВСУ повредил тепловой узел в Энергодаре за пару дней до отопительного сезона. В результате атаки повредился газопровод. По словам мэра города Эдуарда Сеновоза, авария значительно усложнила начало отопительного сезона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Дарья Нарыкова
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