Работник АЗС погиб при возгорании цистерны после атаки дрона ВСУ на Энергодар
Сотрудник заправки погиб в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе-спутнике Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодаре. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«Погибший был сотрудником автозаправки, по которой был нанесён удар ВСУ. В результате атаки беспилотника горела газовая цистерна, пожар уже потушен», — приводит ТАСС слова Яшиной.
Прилёт беспилотника ВСУ по заправке в Энергодаре произошёл минувшей ночью. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что мужчина 1957 года рождения скончался от осколочных ранений.
Ранее Life.ru сообщал, что обстрел ВСУ повредил тепловой узел в Энергодаре за пару дней до отопительного сезона. В результате атаки повредился газопровод. По словам мэра города Эдуарда Сеновоза, авария значительно усложнила начало отопительного сезона.
Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote