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22 октября, 07:57

Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Самарой

В Самарской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека. Обложка © Telegram / СУ СК России по Самарской области

В Самарской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека. Обложка © Telegram / СУ СК России по Самарской области

В результате вспыхнувшего пожара в частном доме в городе Октябрьске Самарской области погибло три человека. По факту произошедшего начата проверка. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«Обнаружены тела двух женщин и мужчины без признаков жизни. По предварительной версии, пожар произошёл из-за неисправности электропроводки», — говорится в сообщении.

Как сообщает МЧС России, пожар вспыхнул в доме по улице Ватутина примерно в 01:23 мск. По прибытии спасатели оценили масштабы возгорания в 60 квадратных метров. После тушения были обнаружены тела 70-летней женщины, 58-летнего мужчины и 20-летней девушки. Ещё один человек — 28-летний внук — успел выбежать на улицу и спастись.

Трое детей погибли на пожаре в многоквартирном доме в пермском посёлке Уральский
Трое детей погибли на пожаре в многоквартирном доме в пермском посёлке Уральский

Ранее в селе Плодовитое в Калмыкии вспыхнул частный дом. Пожарные во время тушения нашли внутри тела четырёх человек, двое из которых были несовершеннолетними.

Мария Любицкая
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