Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Самарой

В результате вспыхнувшего пожара в частном доме в городе Октябрьске Самарской области погибло три человека. По факту произошедшего начата проверка. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«Обнаружены тела двух женщин и мужчины без признаков жизни. По предварительной версии, пожар произошёл из-за неисправности электропроводки», — говорится в сообщении.

Как сообщает МЧС России, пожар вспыхнул в доме по улице Ватутина примерно в 01:23 мск. По прибытии спасатели оценили масштабы возгорания в 60 квадратных метров. После тушения были обнаружены тела 70-летней женщины, 58-летнего мужчины и 20-летней девушки. Ещё один человек — 28-летний внук — успел выбежать на улицу и спастись.