Китайские туристы заплевали питьевой источник в Бурятии

Китайские туристы заплевали чашу источника в Прибайкальском районе Бурятии. Местные жители растолковали хамам нормы приличия. С таким утверждением выступили в VK-паблике «Аноним 03».

«Набирая воду в рот, полощут и выплёвывают прямо в чашу. Пришлось громко свистнуть и знаками показать, что так нельзя делать», — рассказал автор гневного комментария в социальных сетях.