Китайские туристы заплевали питьевой источник в Бурятии
Китайские туристы заплевали чашу источника в Прибайкальском районе Бурятии. Местные жители растолковали хамам нормы приличия. С таким утверждением выступили в VK-паблике «Аноним 03».
«Набирая воду в рот, полощут и выплёвывают прямо в чашу. Пришлось громко свистнуть и знаками показать, что так нельзя делать», — рассказал автор гневного комментария в социальных сетях.
Недавно на кладбище в городе Черногорске в Республике Хакасия неизвестные сорвали флаги с могил участников спецоперации (СВО). Помимо того, вандалы повредили флагштоки. Делом занимается полиция.
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