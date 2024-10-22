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22 октября, 09:01

Китайские туристы заплевали питьевой источник в Бурятии

Китайские туристы заплевали чашу источника в Прибайкальском районе Бурятии. Местные жители растолковали хамам нормы приличия. С таким утверждением выступили в VK-паблике «Аноним 03».

«Набирая воду в рот, полощут и выплёвывают прямо в чашу. Пришлось громко свистнуть и знаками показать, что так нельзя делать», — рассказал автор гневного комментария в социальных сетях.

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Недавно на кладбище в городе Черногорске в Республике Хакасия неизвестные сорвали флаги с могил участников спецоперации (СВО). Помимо того, вандалы повредили флагштоки. Делом занимается полиция.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy_Copter38

Николай Рюмин
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