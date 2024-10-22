Названа ужасающая причина, почему Грузию и Украину в 2008 году не взяли в НАТО
Иванишвили: Грузию и Украину берегли для войны с РФ, поэтому их не взяли в НАТО
В 2008 году Грузию и Украину не приняли в НАТО, поскольку эти страны были нужны в качестве «живой силы» в войне против России. Соответствующее заявление сделал грузинский миллиардер и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Как утверждает бизнесмен, решение тогда принимала не группа государств альянса, а одна-две страны, которые «на самом деле управляют НАТО». По его словам, в этом контексте заслуживают внимания заявления западных политиков в отношении украинского конфликта. Те публично трубят о том, что «живая сила должна состоять только из украинцев».
«Мы пережили очень тяжёлые дни в 2008 году. И очень много заявлений делается от западных политиков о том, что, мол, мы делаем всё, чтобы НАТО не ввязывалось в войну, что мы дадим Украине оружие, деньги, все средства, но в качестве живой силы должна быть только Украина. Это и в 2008 году, конечно же, планировалось», — сказал Иванишвили в эфире телеканала «Имеди», добавив, что именно поэтому Грузию и Украину не приняли в НАТО 16 лет назад.
А накануне Иванишвили заявил, что Запад предлагал экс-премьеру Грузии Гарибашвили начать «войну с РФ», чтобы продержаться хотя бы «три-четыре дня». После этого грузинским партизанам рекомендовали уйти «в леса» и надеяться на помощь.
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