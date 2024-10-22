Саммит БРИКС в Казани
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 08:57

В Госдуме предупредили, что предложение французов окончательно «похоронит» Украину

Депутат Шеремет: Предложение Франции станет финалом для украинского государства

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА Новости выразил мнение, что инициатива министра обороны Франции о размещении сил неядерного сдерживания на Украине станет завершающим этапом для украинского государства.

По его словам, предложенный план «победы» является явным признанием бессилия украинского диктатора в борьбе с Россией.

Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский утратил легитимность, поскольку его полномочия истекли, а Запад демонстрирует двойные стандарты, говоря о демократии, но игнорируя нежелание Зеленского проводить выборы.

Во Франции признались в поставках списанной техники Киеву
Во Франции признались в поставках списанной техники Киеву

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного соглашения следует рассмотреть вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины для противодействия новой угрозе со стороны России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Stoliarenko

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Франция
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров