В Госдуме предупредили, что предложение французов окончательно «похоронит» Украину
Депутат Шеремет: Предложение Франции станет финалом для украинского государства
Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА Новости выразил мнение, что инициатива министра обороны Франции о размещении сил неядерного сдерживания на Украине станет завершающим этапом для украинского государства.
По его словам, предложенный план «победы» является явным признанием бессилия украинского диктатора в борьбе с Россией.
Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский утратил легитимность, поскольку его полномочия истекли, а Запад демонстрирует двойные стандарты, говоря о демократии, но игнорируя нежелание Зеленского проводить выборы.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного соглашения следует рассмотреть вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины для противодействия новой угрозе со стороны России.
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