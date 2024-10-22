Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА Новости выразил мнение, что инициатива министра обороны Франции о размещении сил неядерного сдерживания на Украине станет завершающим этапом для украинского государства.

По его словам, предложенный план «победы» является явным признанием бессилия украинского диктатора в борьбе с Россией.

Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский утратил легитимность, поскольку его полномочия истекли, а Запад демонстрирует двойные стандарты, говоря о демократии, но игнорируя нежелание Зеленского проводить выборы.