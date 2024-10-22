Во Франции предложили отправить на Украину «неядерные силы»
Министр обороны Франции Лекорню призвал заняться отправкой сил Запада на Украину
Союзникам киевского режима пора заняться рассмотрением вопроса о размещении войск на территории Украины. Силы НАТО помогут ВСУ отразить новые угрозы со стороны России после заключения сторонами конфликта мирного договора. С таким заявлением в эфире канала LCI выступил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Комментируя представленный Владимиром Зеленским «план победы», глава МО назвал документ «началом политического пути». Однако даже если Россия и Украина договорятся о прекращении огня, эта сделка может оказаться временной. Войска Запада в этом случае сыграют роль миротворцев.
«Вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться» — добавил министр.
Напомним, что Зеленский представил свой «план победы» Верховной раде 16 октября. Этот важнейший в понимании Киева документ уместился в тонкой папочке с несколькими листками. В программке нет пункта о возвращении утраченных территорий, но зато содержится упоминание об ударах вглубь России.
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