Союзникам киевского режима пора заняться рассмотрением вопроса о размещении войск на территории Украины. Силы НАТО помогут ВСУ отразить новые угрозы со стороны России после заключения сторонами конфликта мирного договора. С таким заявлением в эфире канала LCI выступил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Комментируя представленный Владимиром Зеленским «план победы», глава МО назвал документ «началом политического пути». Однако даже если Россия и Украина договорятся о прекращении огня, эта сделка может оказаться временной. Войска Запада в этом случае сыграют роль миротворцев.