В Брянске оштрафовали женщину за получение выплат на несуществующего ребёнка

В Брянске женщина получила штраф в 100 тысяч рублей. Дамочка сделала фиктивное свидетельство о рождении и получила более 590 тысяч рублей выплат за ребёнка, которого не было. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем телеграм-канале.

«Суд установил, что фигурантка дела незаконно получила более 590 тысяч рублей в качестве детского пособия и иных социальных выплат по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего ребёнка», — говорится в сообщении.

Известно, что дамочка признана виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). По данной статье максимальное наказание достигает шести лет лишения свободы. Женщина признала вину и возместила ущерб в полном объёме. Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей, но приговор пока не вступил в силу.