В Брянске оштрафовали женщину за получение выплат на несуществующего ребёнка
В Брянске женщина получила штраф в 100 тысяч рублей. Дамочка сделала фиктивное свидетельство о рождении и получила более 590 тысяч рублей выплат за ребёнка, которого не было. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем телеграм-канале.
«Суд установил, что фигурантка дела незаконно получила более 590 тысяч рублей в качестве детского пособия и иных социальных выплат по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего ребёнка», — говорится в сообщении.
Известно, что дамочка признана виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). По данной статье максимальное наказание достигает шести лет лишения свободы. Женщина признала вину и возместила ущерб в полном объёме. Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей, но приговор пока не вступил в силу.
Недавно власти Шри-Ланки оштрафовали на 370 тысяч долларов (около 36 миллионов рублей) двух граждан России за сбор 187 ящериц. Этот штраф станет самым крупным за всю историю департамента охраны дикой природы страны. Посольство России считает наказание слишком серьёзным.
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