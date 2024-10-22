«Мы против»: В Бразилии осудили антироссийские санкции, назвав их неэффективными
Советник президента Бразилии Аморим осудил антироссийские санкции Запада
Бразилия поддерживает хорошие отношения с Россией и выступает против санкций, так как считает их неэффективными. Такое заявление сделал Селсу Аморим, главный советник президента южноамериканской страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по внешней политике.
Так в преддверии саммита БРИКС в Казани бразильский политик ответил на вопрос журналиста немецкого журнала Spiegel, спросившего, поддерживает ли его страна антироссийские рестрикции. Аморим отметил дружеские отношения и отсутствие враждебности между Бразилией и РФ.
«У нас нормальные отношения с Россией. Мы выступаем против санкций», — подчеркнул советник бразильского лидера.
По его словам, санкции больше навредили Западной Европе, чем РФ. Аморим обратил внимание на то, что российская экономика в настоящее время демонстрирует рост.
Между тем ранее стало известно, что страны Запада продолжают приобретать топливо из России вопреки санкционным ограничениям. Это происходит из-за лазейки в санкциях. Процесс покупки топлива до сих пор активен благодаря трём нефтеперерабатывающим заводам на территории Турции.
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