«Мы против»: В Бразилии осудили антироссийские санкции, назвав их неэффективными

Бразилия поддерживает хорошие отношения с Россией и выступает против санкций, так как считает их неэффективными. Такое заявление сделал Селсу Аморим, главный советник президента южноамериканской страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по внешней политике.

Так в преддверии саммита БРИКС в Казани бразильский политик ответил на вопрос журналиста немецкого журнала Spiegel, спросившего, поддерживает ли его страна антироссийские рестрикции. Аморим отметил дружеские отношения и отсутствие враждебности между Бразилией и РФ.

«У нас нормальные отношения с Россией. Мы выступаем против санкций», — подчеркнул советник бразильского лидера.

По его словам, санкции больше навредили Западной Европе, чем РФ. Аморим обратил внимание на то, что российская экономика в настоящее время демонстрирует рост.