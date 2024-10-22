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Регион
22 октября, 10:28

Российская ПВО за сутки сбила 77 украинских беспилотников самолётного типа

Системы противовоздушной обороны России за прошедшие сутки сбили 77 беспилотников самолётного типа киевского режима. Об этом доложила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США», — добавило военное ведомство.

В министерстве отметили, что с начала спецоперации киевский режим лишился 646 самолётов, 283 вертолётов, 34 095 беспилотных летательных аппаратов, 583 зенитных ракетных комплексов, а также 18 753 танков.

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Недавно российские войска атаковали некоторые объекты энергетики, инфраструктуру аэродромов, а также цеха производства боевых дронов ВСУ. Также был поражён пункт, где находилось скопление иностранных наёмников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fadhel geshana putra

Николай Рюмин
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