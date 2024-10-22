Политолог объяснил, что Вучич не по своей воле отказался от участия в саммите БРИКС

Президент Сербии Александр Вучич был вынужден отказаться от участия в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани с 22-го по 24 октября потому, что для Белграда приоритетной всегда была евроинтеграция. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Сейчас, в условиях резкой конфронтации Евросоюза и России, Сербия оказалась в трудном положении потому, что ей не удаётся теперь развивать связи с обеими сторонами и приходится выбирать. На неё оказывает давление Евросоюз, с которым у Сербии основные экономические связи», — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что такой шаг можно расценить как демонстративный и недружественный, однако нужно понимать, что Вучича вынудили сделать этот шаг. Тем не менее Безпалько призвал быть благодарными Белграду за отказ от введения санкций против России, за открытые транспортные и логистические пути, за продолжение торговли.

«Конечно, было бы лучше, если бы Сербия была более самостоятельной, более мощной и смогла себе позволить проводить настолько независимую политику от Евросоюза, чтобы президент Сербии мог приехать на саммит БРИКС, а то и позволить себе вступить в БРИКС», — заключил политолог.