Политолог объяснил, что Вучич не по своей воле отказался от участия в саммите БРИКС
Политолог Безпалько: Вучича вынудили отказаться от участия в саммите БРИКС
Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент Сербии Александр Вучич был вынужден отказаться от участия в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани с 22-го по 24 октября потому, что для Белграда приоритетной всегда была евроинтеграция. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.
«Сейчас, в условиях резкой конфронтации Евросоюза и России, Сербия оказалась в трудном положении потому, что ей не удаётся теперь развивать связи с обеими сторонами и приходится выбирать. На неё оказывает давление Евросоюз, с которым у Сербии основные экономические связи», — говорит эксперт.
Он подчеркнул, что такой шаг можно расценить как демонстративный и недружественный, однако нужно понимать, что Вучича вынудили сделать этот шаг. Тем не менее Безпалько призвал быть благодарными Белграду за отказ от введения санкций против России, за открытые транспортные и логистические пути, за продолжение торговли.
«Конечно, было бы лучше, если бы Сербия была более самостоятельной, более мощной и смогла себе позволить проводить настолько независимую политику от Евросоюза, чтобы президент Сербии мог приехать на саммит БРИКС, а то и позволить себе вступить в БРИКС», — заключил политолог.
Напомним, саммит БРИКС пройдёт в Казани с 22-го по 24 октября, мировые лидеры уже приезжают в столицу Татарстана. Но среди них не будет президента Сербии Александра Вучича. Он сообщил, что не примет участия в саммите из-за ранее запланированных встреч с премьер-министрами Польши и Греции, а также с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.