В Салехарде грабитель залез в кафе, чтобы выпить кофе и поспать

Довольно странное преступление произошло в Салехарде. Грабитель залез в открытое окно одного из местных кафе и предпочёл приготовить себе ароматный кофе. Вероятно, в день ЧП злоумышленник не выспался, да и напиток не помог ему избавиться от дремоты, поэтому мужчина удобно устроился за столиком на несколько часов.

Ограбление кафе в Салехарде. Видео © Telegram / «Мой Салехард»

Лишь после пробуждения он занялся тем, за чем, собственно, и заходил — ограблением. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, однако в соцсетях владельцу заведения не поверили. Тем не менее, в беседе с URA.ru полиция ЯНАО подтвердила факт ограбления. Хозяин общепита также заявил, мол, произошедшее не постановка.

«Конечно, правда. Какой смысл снимать фейки?» — задался вопросом предприниматель.