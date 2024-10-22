За сутки ВСУ потеряли свыше 340 бойцов под Курском, общие потери превысили 25660

За прошедшие сутки украинская армия потеряла свыше 340 военных и 13 единиц боевой техники в ходе второго этапа контрнаступления ВС России в Курской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны, также шесть ВСУшников сдались в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП Bradley производства США и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за сутки ВС РФ нанесли поражение формированиям 10 бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зелёный Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Свердликово и Черкасская Конопелька. Подразделения группировки «Север» отразили две контратаки противника в направлении Зеленого Шляха и Николаево-Дарьино. В результате Киев потерял до 70 военными убитыми и ранеными. Также были уничтожены танк и три американские БМП Bradley, а четыре ВСУшника сдались в плен.

Как добавили в Минобороны, общие потери ВС Украины с начала вылазки в Курскую область достигли 25 662 бойцов. Кроме того, противник лишился 172 танка, 89 БМП, 103 БТР, 982 бронеавтомобилей, 675 обычных авто, 221 артиллерийского орудия, 38 пусковых установок РСЗО, среди которых девять американских HIMARS и шесть MLRS.