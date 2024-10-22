Саммит БРИКС в Казани
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 13:18

Психологическая «импотенция» приводит к реальному интимному бессилию, предупредил эксперт

Эксперт Синайский: Люди не признают психологов боясь мошенников

Люди зачастую не признают психологов и отказывается обращаться к ним за помощью, что нередко сводится к лечению уже у психиатра. При этом многие уверены, то главное в жизни — материальное благополучие, а психологическое почему-то можно игнорировать. Об этом рассказал психолог Дамиан Синайский.

В беседе с RuNews24.ru он раскрыл причины данной проблемы. По мнению эксперта, игнорирование психологов может быть связано с установками из детства. Кроме того, некоторые люди полагают, что среди психологов — много мошенников.

Отсюда проистекает следующая причина — услуги компетентного специалиста стоят довольно дорого. Однако есть люди, которые могут позволить себе финансовые расходы, но боятся делиться своими проблемами, испытывают страх или стыд за свои поступки, что чревато негативными последствиями.

«В общем, такая вот психологическая «импотенция», которая, кстати, зачастую приводит к реальному интимному бессилию у мужчин и женщин», — предупредил эксперт

Психолог дала лайфхак, как безболезненно начать разговор в семье на сложные темы
Психолог дала лайфхак, как безболезненно начать разговор в семье на сложные темы

Ранее психолог раскрыла причину низких стандартов россиянок. Их неразборчивость в отношениях с мужчинами эксперт связала с советским прошлым.

Обложка ©

pixabay / Maximilianovich

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров