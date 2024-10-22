Психологическая «импотенция» приводит к реальному интимному бессилию, предупредил эксперт

Люди зачастую не признают психологов и отказывается обращаться к ним за помощью, что нередко сводится к лечению уже у психиатра. При этом многие уверены, то главное в жизни — материальное благополучие, а психологическое почему-то можно игнорировать. Об этом рассказал психолог Дамиан Синайский.

В беседе с RuNews24.ru он раскрыл причины данной проблемы. По мнению эксперта, игнорирование психологов может быть связано с установками из детства. Кроме того, некоторые люди полагают, что среди психологов — много мошенников.

Отсюда проистекает следующая причина — услуги компетентного специалиста стоят довольно дорого. Однако есть люди, которые могут позволить себе финансовые расходы, но боятся делиться своими проблемами, испытывают страх или стыд за свои поступки, что чревато негативными последствиями.

«В общем, такая вот психологическая «импотенция», которая, кстати, зачастую приводит к реальному интимному бессилию у мужчин и женщин», — предупредил эксперт