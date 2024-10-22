Блогеру вынесли приговор за призыв «одеть» Родину-мать
Призывавшего «одеть» Родину-мать блогера приговорили к году принудительных работ
Расул Ахияретдинов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akhiiaretdinov
Башкирского активиста и блогера Расула Ахияретдинова, который призывал «одеть» памятник «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, признали виновным в реабилитации нацизма и приговорили к одному году принудительных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
«Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он на два года лишён права заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в соцсетях и интернете», — говорится в сообщении ведомства.
Обвинение запрашивало активисту два года колонии и четырёхлетний запрет на публикации в интернете. Ахияретдинов, комментируя приговор, сказал, что «такова воля Всевышнего».
Напомним, в феврале этого года Ахияретдинов опубликовал ролик, в котором заявил, что «лучше бы Родина-мать была более прикрытой», и что следует закрыть её «срамные места». После этого жители Волгограда потребовали наказать общественника за то, что тот усмотрел в монументе излишнюю сексуальность.