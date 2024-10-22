Нужно ли подросткам работать: Эксперт перечислила плюсы и минусы

Дети часто ищут работу на каникулах, потому что мечтают о финансовой независимости. Родители по-разному относятся к желанию наследников зарабатывать деньги. Так или иначе, при принятии решения следует помнить, что у этой затеи есть как плюсы, так и минусы.

Лектор Российского общества «Знание» Марина Плигина в беседе с РИА «ФедералПресс» напомнила, что, согласно закону, дети с 14 лет могут оформить самозанятость без согласования с родителями. Кроме того, с 14 до 18 можно открыть ИП.

«Сложность в том, что письменное разрешение потребуется не только для регистрации [ИП] в налоговой, но и для совершения каждой сделки — например, для закупки и продажи товара», — предупредила эксперт.

Тем не менее, по её словам, работа с 14 лет поможет детям развить навыки тайм-менеджмента, самоорганизации и коммуникации. Ещё один плюс — возможность развиваться в той сфере, которая нравится подростку, что в дальнейшем может помочь в карьерном росте.

Однако есть и минусы. Дети могут пострадать от рук недобросовестных работодателей. Кроме того, работа может вызвать усталость, психологические трудности и нехватку времени для учёбы. Так или иначе, эксперт рекомендовала родителям контролировать этот процесс.