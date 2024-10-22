Дочь Михалкова и Устюгов сыграют в полнометражной версии «Смешариков»
Надежда Михалкова и Александр Устюгов на съёмках «Смешариков». Обложка © VK / Кинопоиск
Актёры Надежда Михалкова (дочь режиссёра Никиты Михалкова) и Александр Устюгов снимутся в полнометражном фильме «Смешарики. Космическая экскурсия», сообщается на сайте «Кинопоиска». Премьера ленты запланирована на весну 2026 года.
«По сюжету Крош и Ёжик находят в долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — дети, летящие на Марс», — говорится в пресс-релизе.
Михалкова и Устюгов сыграют родителей главных героев. Как уточняется, большую часть сцен актёры проведут в декорациях космического корабля. Над проектом работают сразу два режиссёра: за игровую часть отвечает Андрей Мармонтов («Реальная сказка», «Золото»), за анимационную — Илья Максимов («Смешарики», «Алёша Попович и Тугарин Змей»).
Ранее сообщалось, что в Мурманской области стартовали съёмки фэнтези-фильма «Король и Шут. Навсегда». В новом проекте Горшка и Князя вновь играют Константин Плотников и Влад Коноплёв, а к ролям Принцессы, Кочерыжки и Вдовы вернулись Вера Вольт, Илья Хвостиков и Дарья Мельникова.