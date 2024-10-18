«Чувственно и трогательно»: Режиссёр допустил съёмки фильма о дрейфовавшем в море с мертвецами мужчине

Сюжет о Михаиле Пичугине, который провёл два месяца на дрейфующей лодке в открытом море, может стать основой для глубокого и трогательного фильма, убеждён режиссёр Алексей Герман младший. По его мнению, подобная история способна не только захватить внимание зрителей, но и перевернуть их представления о человеческой порядочности. Мнением он поделился в беседе с Life.ru.

Режиссёр отметил, что, хотя проект вряд ли станет кассовым хитом, именно эта глубина и искренность могли бы сделать его гораздо более настоящим и трогательным, чем многие современные фильмы. Он подчеркнул, что история человека, который остался верен высоким моральным нормам и заботился о достойном захоронении погибших, несмотря на собственные страдания, представляет собой подлинный образец стойкости.

«Я думаю, что снять кино можно. Не думаю, что это будет безумным блокбастером. Но это можно сделать и талантливо, и интересно, и хорошо, и чувственно, и трогательно. Я думаю, что это кино во многом могло бы перевернуть наше представление о человеческой порядочности», — подчеркнул он.

Тем не менее Герман младший признался, что для работы над таким сценарием потребуются серьёзные творческие усилия. Он добавил, что возможно придётся дополнить сюжет новыми деталями, чтобы раскрыть историю полностью.