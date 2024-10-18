«Чувственно и трогательно»: Режиссёр допустил съёмки фильма о дрейфовавшем в море с мертвецами мужчине
Режиссёр Герман: Фильм о мужчине, дрейфовавшем 2 месяца в море, может тронуть
Михаил Пичугин. Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
Сюжет о Михаиле Пичугине, который провёл два месяца на дрейфующей лодке в открытом море, может стать основой для глубокого и трогательного фильма, убеждён режиссёр Алексей Герман младший. По его мнению, подобная история способна не только захватить внимание зрителей, но и перевернуть их представления о человеческой порядочности. Мнением он поделился в беседе с Life.ru.
Режиссёр отметил, что, хотя проект вряд ли станет кассовым хитом, именно эта глубина и искренность могли бы сделать его гораздо более настоящим и трогательным, чем многие современные фильмы. Он подчеркнул, что история человека, который остался верен высоким моральным нормам и заботился о достойном захоронении погибших, несмотря на собственные страдания, представляет собой подлинный образец стойкости.
«Я думаю, что снять кино можно. Не думаю, что это будет безумным блокбастером. Но это можно сделать и талантливо, и интересно, и хорошо, и чувственно, и трогательно. Я думаю, что это кино во многом могло бы перевернуть наше представление о человеческой порядочности», — подчеркнул он.
Тем не менее Герман младший признался, что для работы над таким сценарием потребуются серьёзные творческие усилия. Он добавил, что возможно придётся дополнить сюжет новыми деталями, чтобы раскрыть историю полностью.
«Не знаю, взялся бы я за съёмки такого кино, это надо думать. Если бы я был свободен, то, может быть и да, почему нет?» — заключил Герман.
Напомним, что два брата в первых числах августа отправились на катамаране в плавание по Охотскому морю, один из них также решил взять в путешествие сына. Уже через несколько дней связь с ними пропала, поисковые работы продолжались более месяца, но результата не принесли. По итогу лодка была обнаружена рыбаками у села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Оказалось, что путешественники находились почти в тысяче километров от запланированного пункта прибытия. Выжил лишь Михаил, который пробыл в катамаране 67 дней. Life.ru публиковал кадры спасательной операции. Пичугин уже пришёл в себя и рассказал, как всё было.