Дрейфовавший 67 дней в море мужчина уже может самостоятельно питаться
Мужчину, выжившего в Охотском море, перевели из реанимации в гастроэнтерологию
Михаил Пичугин. Обложка © Telegram / Mash
Дрейфовавшего 67 дней в Охотском море Михаила Пичугина перевели из реанимации в отделение гастроэнтерологии Магаданской больницы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько в беседе с ТАСС.
По сообщениям Витько, за мужчиной наблюдает лично заведующий отделением. Пичугин уже может самостоятельно есть.
Напомним, два брата и сын одного из них в начале августа отправились на катамаране в плавание по Охотскому морю. Через несколько дней они потеряли связь с сушей, поисковые работы продолжались более месяца, но результаты оказались отрицательными. В итоге лодка была найдена рыболовами у села Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края. Выяснилось, что путешественники находились почти в тысяче километров от запланированного пункта прибытия. Спасся только один из братьев — Михаил Пичугин. Он пробыл в катамаране 67 дней. Life.ru публиковал кадры спасательной операции. Мужчина уже пришёл в себя и рассказал, что происходило.