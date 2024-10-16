Семья Пичугиных назвала виновных в гибели отца и сына в Охотском море
Mash: Семья Пичугиных обвинила госструктуры в халатном отношении к поискам
Родственники погибших в Охотском море Ильи и Сергея Пичугиных считают, что в их гибели виноваты госструктуры, которые не обеспечили должных поисков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мать 15-летнего Ильи заявила, что ведомства отказались продолжать поисковую операцию с вертолётом, так как для этого нет финансирования. Кроме того, по словам родственников, они могли бы разглядеть пропавших с вертолёта, но их не взяли на борт.
Пичугины добавили, что в МЧС им заявили о бессмысленности поисков, так как найти небольшую лодку в море крайне трудно. Семейству приходилось самим искать следы пропавших около берегов Хабаровского края и Сахалина и нанимать людей.
Напомним, что два брата в начале августа отправились на катамаране в плавание по Охотскому морю, один из них решил взять в путешествие сына. Через несколько дней связь с ними пропала, поисковые работы продолжались более месяца, но результаты оказались неутешительными. В итоге лодка была обнаружена рыбаками у села Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края. Выяснилось что путешественники находились почти в тысяче километров от запланированного пункта прибытия. Выжил лишь один из братьев — Михаил Пичугин. Он пробыл в катамаране 67 дней. Life.ru публиковал кадры спасательной операции. Мужчина уже пришёл в себя и рассказал, что происходило.