Семья Пичугиных назвала виновных в гибели отца и сына в Охотском море

Родственники погибших в Охотском море Ильи и Сергея Пичугиных считают, что в их гибели виноваты госструктуры, которые не обеспечили должных поисков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мать 15-летнего Ильи заявила, что ведомства отказались продолжать поисковую операцию с вертолётом, так как для этого нет финансирования. Кроме того, по словам родственников, они могли бы разглядеть пропавших с вертолёта, но их не взяли на борт.