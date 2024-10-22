Сменившая фамилию Бакальчук ответила на слухи о восьмой беременности

Владелица Wildberries Татьяна Ким (экс-Бакальчук) опровергла слухи о своей беременности. Ранее в телеграм-каналах заметили, что на одном из видео у бизнесвумен якобы округлился живот.

Напомним, летом предпринимательница объявила, что разводится со своим мужем Владиславом. Пара была в браке около 20 лет, у них семеро детей. 16 октября состоялись предварительные слушания по делу Бакальчуков, однако на заседание они не явились. Новое слушание назначено на 23 октября.