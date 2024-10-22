Шеф-повар и врач объяснили, чем чреват метод «Тануки» размораживать рыбу ударами об пол
Шеф-повар Филимонов: Рыбу нельзя размораживать ударами об пол
Способ разморозки рыбы, как и любого другого продукта, к примеру, мяса или овощей, существует только один. Он называется дефростация. Об этом в беседе с Life.ru рассказал шеф-повар Станислав Филимонов, комментируя скандальное расследование SHOT ПРОВЕРКИ о сети ресторанов «Тануки». В заведениях, напомним, рыбу били об пол.
По словам специалиста, дефростация заключается в следующем: продукт нужно поместить в холодильную камеру под плюсовую температуру. В зависимости от объёма и его веса на разморозку уйдёт от 12 до 24 часов.
Соответственно, по правилам должен существовать в ресторане чек-лист разморозок, по которому учитывается, какое количество существует сейчас на производстве, какой остаток и сколько нужно разморозки. То есть это только путём контроля и учёта. Ни в воде, ни на воздухе, ни избивая рыбу об пол, так нельзя
В свою очередь врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что заражение кишечной палочкой чаще всего происходит через плохо термически обработанные мясо и рыбу или непромытые сырые овощи с фруктами. Кроме того, инфекция может завестись в продуктах, которые хранились в ненадлежащих условиях, к примеру, без холодильника. По словам медика, основными симптомами кишечной палочки является рвота, тошнота, боли в животе и диарея. Взрослым людям без хронических заболеваний инфекция, как правило, не несёт большой угрозы.
Однако у детей, пожилых людей, а также пациентов с хроническими заболеваниями инфекция может вызывать опасные осложнения. Например, может развиться тяжёлая интоксикация организма, обезвоживание, а в некоторых случаях — повреждение внутренних органов: печени, почек. Особенно опасно заражение кишечной палочкой для людей со сниженным иммунитетом
По её словам, если человек заметил признаки отравления и улучшение не наступает в ближайшие несколько часов, то необходимо обратиться за медицинской помощью.
Напомним, что ранее команда «SHOT ПРОВЕРКИ» нашла нарушения санитарных норм по двум адресам сети «Тануки» в Москве — Новокосинская, 36 и Маршала Катукова, 23. Тайные агенты телеграм-канала обнаружили повсеместную грязь, несоблюдение правил маркировки и наплевательское отношение сотрудников, например битьё замороженной рыбы об пол и блюда с «сюрпризом». Посмотреть расследование можно в VK и на YouTube.
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