Шеф-повар и врач объяснили, чем чреват метод «Тануки» размораживать рыбу ударами об пол

Способ разморозки рыбы, как и любого другого продукта, к примеру, мяса или овощей, существует только один. Он называется дефростация. Об этом в беседе с Life.ru рассказал шеф-повар Станислав Филимонов, комментируя скандальное расследование SHOT ПРОВЕРКИ о сети ресторанов «Тануки». В заведениях, напомним, рыбу били об пол.

По словам специалиста, дефростация заключается в следующем: продукт нужно поместить в холодильную камеру под плюсовую температуру. В зависимости от объёма и его веса на разморозку уйдёт от 12 до 24 часов.

Соответственно, по правилам должен существовать в ресторане чек-лист разморозок, по которому учитывается, какое количество существует сейчас на производстве, какой остаток и сколько нужно разморозки. То есть это только путём контроля и учёта. Ни в воде, ни на воздухе, ни избивая рыбу об пол, так нельзя Станислав Филимонов Шеф-повар

В свою очередь врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что заражение кишечной палочкой чаще всего происходит через плохо термически обработанные мясо и рыбу или непромытые сырые овощи с фруктами. Кроме того, инфекция может завестись в продуктах, которые хранились в ненадлежащих условиях, к примеру, без холодильника. По словам медика, основными симптомами кишечной палочки является рвота, тошнота, боли в животе и диарея. Взрослым людям без хронических заболеваний инфекция, как правило, не несёт большой угрозы.

Однако у детей, пожилых людей, а также пациентов с хроническими заболеваниями инфекция может вызывать опасные осложнения. Например, может развиться тяжёлая интоксикация организма, обезвоживание, а в некоторых случаях — повреждение внутренних органов: печени, почек. Особенно опасно заражение кишечной палочкой для людей со сниженным иммунитетом Екатерина Кашух Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест»