Горят и краснеют уши? Врачи советуют обратиться к аллергологу

Многие люди обращали внимание, что у них могут «гореть» или краснеть уши. Это происходит по разным причинам: от самых безобидных до весьма опасных. Об этом рассказал врач-терапевт, преподаватель, лектор Российского общества «Знание» Владимир Варнавский.

По его словам, уши могут гореть и краснеть из-за аллергической реакции. Ещё один фактор, вызывающий неприятные ощущения, — стресс, повышающий выработку гормона адреналина. Впрочем, дело может быть и в изменении температуры окружающей среды. Например, проблемы с ушами наблюдаются при переходе из холода в тепло, подчеркнул врач. Кроме того, при гипертонии и нейроциркуляторной дистонии симптом способен указывать на более серьёзные проблемы с кровообращением.