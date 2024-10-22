Саммит БРИКС в Казани
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 13:47

Горят и краснеют уши? Врачи советуют обратиться к аллергологу

Врач Варнавский: Уши могут «гореть» и краснеть из-за аллергической реакции

Многие люди обращали внимание, что у них могут «гореть» или краснеть уши. Это происходит по разным причинам: от самых безобидных до весьма опасных. Об этом рассказал врач-терапевт, преподаватель, лектор Российского общества «Знание» Владимир Варнавский.

«Когда у человека горят или краснеют уши, это связано с расширением сосудов в коже ушных раковин, что является естественной реакцией организма на различные раздражители», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

По его словам, уши могут гореть и краснеть из-за аллергической реакции. Ещё один фактор, вызывающий неприятные ощущения, — стресс, повышающий выработку гормона адреналина. Впрочем, дело может быть и в изменении температуры окружающей среды. Например, проблемы с ушами наблюдаются при переходе из холода в тепло, подчеркнул врач. Кроме того, при гипертонии и нейроциркуляторной дистонии симптом способен указывать на более серьёзные проблемы с кровообращением.

Врач рассказал, при какой температуре может возникнуть аллергия на холод
Врач рассказал, при какой температуре может возникнуть аллергия на холод

Ранее врач объяснила, как вытащить из уха заползшее насекомое. Эксперт предупредил, что самостоятельные действие могут привести к печальным последствиям.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров