В МИД РФ отчитали посла Германии из-за открытия морского штаба НАТО

Министерство иностранных дел России (МИД) вызвало посла ФРГ в Москве Александера Ламбсдорфа, которому заявлен решительный протест из-за создания штаба НАТО в немецком Ростоке. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства.

«В МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлен решительный протест в связи с созданием по инициативе Берлина на базе штаба ВМС ФРГ в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования НАТО», — указано в сообщении.

В МИД указали, что создание штаба НАТО стало «продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны». В ведомстве потребовали от Берлина незамедлительных и исчерпывающих объяснений. В МИД РФ отметили, что Германия таким образом грубо нарушает Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г. («Договор 2+4»). Согласно документу, ФРГ обязана не допускать размещения и развёртывания зарубежных войск на территории бывшей ГДР.

Во внешнеполитическом ведомстве крайние события сравнили с ремилитаризацией ФРГ Рейнской области в 1936 году в нарушение условий Версальского договора 1919 года. Дипломаты подчеркнули, что кураторы европейских политиков в США «заразились исторической амнезией» и забыли, чем обернулось молчаливое согласие Франции и Великобритании на действия руководства третьего рейха.

В МИД РФ предупредили, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР не останется без ответа со стороны Москвы.

