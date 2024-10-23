«Очень просто»: Предсказавший развал СССР историк сделал заявление об Украине
Историк Тодд: Запад потерпел поражение в Украине, мир меняется без его участия
В украинском конфликте западные страны уже проиграли. Соответствующее заявление сделал французский историк Эмманюэль Тодд в интервью изданию Berliner Zeitung.
«Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идёт реорганизация мира, причём не в соответствии с представлениями Запада», — подчеркнул историк.
Тодд также отметил, что в международных отношениях появляются новые игроки, такие как страны БРИКС. По его словам, Запад стремился изолировать Россию, однако большинство стран мира не поддержали эту инициативу. В этой связи он добавил, что БРИКС становится «противовесом Западу».
Эмманюэль Тодд — известный антрополог, историк и автор множества эссе, среди которых такие работы, как «Экономическая иллюзия» и «После империи». В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в своей книге «Окончательный провал».
Ранее в парламенте Японии заявили о провале Запада на фоне саммита БРИКС. Японский депутат добавил, что намерение западных стран ослабить Россию не оправдали себя, а введение санкций он назвал ошибкой президента США Джо Байдена, предполагавшего, что экономическое давление вынудит РФ сдаться «за два месяца».
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