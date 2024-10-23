В украинском конфликте западные страны уже проиграли. Соответствующее заявление сделал французский историк Эмманюэль Тодд в интервью изданию Berliner Zeitung.

«Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идёт реорганизация мира, причём не в соответствии с представлениями Запада», — подчеркнул историк.

Тодд также отметил, что в международных отношениях появляются новые игроки, такие как страны БРИКС. По его словам, Запад стремился изолировать Россию, однако большинство стран мира не поддержали эту инициативу. В этой связи он добавил, что БРИКС становится «противовесом Западу».

Эмманюэль Тодд — известный антрополог, историк и автор множества эссе, среди которых такие работы, как «Экономическая иллюзия» и «После империи». В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в своей книге «Окончательный провал».