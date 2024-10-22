«Россия не дрогнула»: В парламенте Японии заявили о провале Запада на фоне саммита БРИКС
Японский депутат: Мировое развитие движется к G20, где растёт влияние БРИКС с РФ
Мировое развитие постепенно движется в сторону G20, в котором БРИКС приобретает всё больше влияния. Об этом сказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Он напомнил, что в момент основания «Большая семёрка» занимала 80% мировой экономики, а сейчас — лишь 40%.
«Даже в этом проявляется, что G7 ослабла. А сила G20, в которую входит и Россия, растёт, эти страны занимают 80% мировой экономики. Индия, Китай, Бразилия, Южная Африка тоже входят в неё. Мировое развитие идёт не в сторону «семёрки», а в сторону «двадцатки», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».
При этом внутри «двадцатки» влияние БРИКС будет крепнуть и в дальнейшем. Избитое мышление Америки, Великобритании с поиском врага, зацикленное на себе, уже не работает. В будущем Россия лишь нарастит силы, заявил Судзуки. Также он отметил символизм проведения саммита в российском городе. Это, по его мнению, доказывает потенциальную силу, преимущество и стабильность России.
Японский депутат добавил, что намерение западных стран ослабить Россию не оправдали себя, а введение санкций он назвал ошибкой президента США Джо Байдена, предполагавшего, что экономическое давление вынудит РФ сдасться «за два месяца».
«Несмотря на экономические санкции, Россия не дрогнула... Россия – сильная страна, и она стабильна», — подытожил депутат.
Напомним, что 22 октября стартуют мероприятия в рамках саммита БРИКС в Казани. В столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, и российский лидер Владимир Путин. Лидер РФ уже успел провести встречу с главой Нового банка развития БРИКС.
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