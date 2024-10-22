«Россия не дрогнула»: В парламенте Японии заявили о провале Запада на фоне саммита БРИКС

Мировое развитие постепенно движется в сторону G20, в котором БРИКС приобретает всё больше влияния. Об этом сказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Он напомнил, что в момент основания «Большая семёрка» занимала 80% мировой экономики, а сейчас — лишь 40%.

«Даже в этом проявляется, что G7 ослабла. А сила G20, в которую входит и Россия, растёт, эти страны занимают 80% мировой экономики. Индия, Китай, Бразилия, Южная Африка тоже входят в неё. Мировое развитие идёт не в сторону «семёрки», а в сторону «двадцатки», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».

При этом внутри «двадцатки» влияние БРИКС будет крепнуть и в дальнейшем. Избитое мышление Америки, Великобритании с поиском врага, зацикленное на себе, уже не работает. В будущем Россия лишь нарастит силы, заявил Судзуки. Также он отметил символизм проведения саммита в российском городе. Это, по его мнению, доказывает потенциальную силу, преимущество и стабильность России.

Японский депутат добавил, что намерение западных стран ослабить Россию не оправдали себя, а введение санкций он назвал ошибкой президента США Джо Байдена, предполагавшего, что экономическое давление вынудит РФ сдасться «за два месяца».