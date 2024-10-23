Ракета «Вихрь» с поражающей точностью уничтожила украинский БПЛА, это попало на видео
Ракета «Вихрь» удачно поразила украинский малоразмерный беспилотник
Вражеский беспилотник прямо в полёте удачно поразила российская ракета «Вихрь». О возможностях снаряда рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Работа «вихря» по украинскому беспилотнику. Видео © Telegram / «Воевода вещает»
БПЛА удалось поразить, несмотря на его небольшие размеры и низкое тепловое излучение. «Вихрь» обладает высокой точностью, которая позволяет ракете поражать объекты, которые не входят в круг типовых целей. Ракеты такого типа используют для ударов по бронетехнике и поражения огневых точек.
Ранее российские вертолёты с ракетами «Вихрь» нанесли удар по технике ВСУ. Все необходимые цели были успешно поражены. Кадрами уничтожения украинской техники поделилось Минобороны России.
Telegram / «Воевода вещает»