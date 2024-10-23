Ракета «Вихрь» с поражающей точностью уничтожила украинский БПЛА, это попало на видео

БПЛА удалось поразить, несмотря на его небольшие размеры и низкое тепловое излучение. «Вихрь» обладает высокой точностью, которая позволяет ракете поражать объекты, которые не входят в круг типовых целей. Ракеты такого типа используют для ударов по бронетехнике и поражения огневых точек.