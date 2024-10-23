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Регион
Опубликовано 23 октября 2024, 10:47

Си Цзиньпин в Казани призвал не допустить эскалации украинского конфликта

Китай призывает предотвратить возникновение негативных последствий и эскалацию конфликта на Украине. С таким заявлением на саммите БРИКС в Казани выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, мировое сообщество должно твёрдо следовать трём принципам: избежать побочных эффектов от расширения боевых действий, предотвратить эскалацию конфликта и действия, которые могут усугубить напряжённость.

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А ранее президент России Владимир Путин проинформировал зарубежных коллег на саммите БРИКС в Казани об успехах ВС России в зоне СВО. Глава государства заявил о нежелании Киева вести переговоры.

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Life.ru

Марина Фещенко
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