Си Цзиньпин в Казани призвал не допустить эскалации украинского конфликта

Китай призывает предотвратить возникновение негативных последствий и эскалацию конфликта на Украине. С таким заявлением на саммите БРИКС в Казани выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, мировое сообщество должно твёрдо следовать трём принципам: избежать побочных эффектов от расширения боевых действий, предотвратить эскалацию конфликта и действия, которые могут усугубить напряжённость.