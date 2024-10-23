Лукашенко: Путин уверен в правильности проведения СВО
Президент России Владимир Путин убеждён в правильности её проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту Би-Би-Си Стивену Розенбергу.
«Абсолютно убеждён в том, и будьте в этом уверены: Путин твёрдо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил», — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии напомнил, что Путин часто говорит: главное это интересы России и российского народа. Лидер РФ привержен этим интересам и защищает их, подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани рассказал, в каком случае ВС РФ применят «самое опасное оружие». А также предрёк сроки окончания СВО и высказался насчёт «хотелок» и «болтовни» Владимира Зеленского.
Life.ru