Лукашенко: Путин уверен в правильности проведения СВО

«Абсолютно убеждён в том, и будьте в этом уверены: Путин твёрдо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил», — заявил Лукашенко.