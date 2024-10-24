Коалиция США и Великобритании нанесла удары по аэропорту в Йемене

По информации канала, силы коалиции нанесли как минимум два удара по территории международного аэропорта Ходейды. Хотя воздушная гавань не функционирует с 2015 года, хуситы могут использовать его в качестве военного объекта. На данный момент отсутствуют данные о последствиях атаки, включая информацию о возможных жертвах и пострадавших.