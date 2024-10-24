Коалиция США и Великобритании нанесла удары по аэропорту в Йемене
Al Masirah: США и Великобритания атаковали Ходейду, контролируемую хуситами
Великобритания и США атаковали йеменский город Ходейда, административный центр одноимённой провинции, контролируемой мятежным движением хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщает хуситский телеканал Al Masirah.
По информации канала, силы коалиции нанесли как минимум два удара по территории международного аэропорта Ходейды. Хотя воздушная гавань не функционирует с 2015 года, хуситы могут использовать его в качестве военного объекта. На данный момент отсутствуют данные о последствиях атаки, включая информацию о возможных жертвах и пострадавших.
Ранее хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в Израиле. Военный представитель движения счёл ракетный удар по Израилю частью «пятого этапа эскалации».
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