Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 05:00

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань на саммит БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © flickr / European Parliament

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © flickr / European Parliament

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Самолёт армянского лидера приземлился в казанском аэропорту примерно в 07:05 по московскому времени. Премьер примет участие в мероприятиях заключительного дня саммита.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. 23 октября в рамках встречи прошло заседание XVI саммита БРИКС в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. Ранее также сообщалось о прибытии президента Боливии Луиса Арсе для участия в мероприятии.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • БРИКС
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar