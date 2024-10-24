Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань на саммит БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Самолёт армянского лидера приземлился в казанском аэропорту примерно в 07:05 по московскому времени. Премьер примет участие в мероприятиях заключительного дня саммита.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. 23 октября в рамках встречи прошло заседание XVI саммита БРИКС в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. Ранее также сообщалось о прибытии президента Боливии Луиса Арсе для участия в мероприятии.