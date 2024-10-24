Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 04:15

Три беспилотника уничтожены силами ПВО над акваторией Чёрного моря

ПВО сбила четыре БПЛА над Курской областью и три над акваторией Чёрного моря

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в течение ночи. Четыре объекта сбили в Курской области, а три — над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Развожаев: Силы ПВО уничтожили воздушную цель над морем около Севастополя
Развожаев: Силы ПВО уничтожили воздушную цель над морем около Севастополя

Минувшей ночью над акваторией Севастополя силами ПВО была уничтожена одна ракета. Гражданская инфраструктура города не пострадала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar