Три беспилотника уничтожены силами ПВО над акваторией Чёрного моря
ПВО сбила четыре БПЛА над Курской областью и три над акваторией Чёрного моря
Средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в течение ночи. Четыре объекта сбили в Курской области, а три — над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Минувшей ночью над акваторией Севастополя силами ПВО была уничтожена одна ракета. Гражданская инфраструктура города не пострадала.
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