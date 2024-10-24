«Кто он такой?»: Пушков указал на место Стармера, кинутого Моди и Рамафосой ради БРИКС
Пушков назвал логичным выбор Моди и Рамафосы в пользу БРИКС вместо Стармера
Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани. Обложка © Life.ru
Выбор президента ЮАР Сирила Рамафосы и индийского премьера Нарендры Моди в пользу саммита БРИКС вместо встречи Содружества наций на Самоа с премьер-министром Британии Киром Стармером является логичным. С таким заявлением выступил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале. Он указал на низкую значимость мероприятия, на котором заправяляет Лондон.
«Что вообще может решаться на Самоа? Ровным счётом ничего. В Казани же определяются контуры сегодняшнего и завтрашнего мира. Кто такой Стармер? Очередной премьер находящейся в социальном и экономическом упадке страны, которая одного за другим меняет премьеров, как сезонные перчатки», — написал Пушков.
Политик отметил, что Британия недавно выпала из десятки ведущих экономик мира, темпы роста их экономики близки к нулю, а внутри страны бушуют этнические беспорядки. На саммит в Россию приехали лидер государств, не относящихся Западу, с реальным авторитетом и весом в политике. В то же время саммит БРИКС освещают все мировые СМИ, а сходку Содружества — никто.
Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. Ранее также сообщалось о прибытии президента Боливии Луиса Арсе для участия в мероприятии.