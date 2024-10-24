Выбор президента ЮАР Сирила Рамафосы и индийского премьера Нарендры Моди в пользу саммита БРИКС вместо встречи Содружества наций на Самоа с премьер-министром Британии Киром Стармером является логичным. С таким заявлением выступил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале. Он указал на низкую значимость мероприятия, на котором заправяляет Лондон.

«Что вообще может решаться на Самоа? Ровным счётом ничего. В Казани же определяются контуры сегодняшнего и завтрашнего мира. Кто такой Стармер? Очередной премьер находящейся в социальном и экономическом упадке страны, которая одного за другим меняет премьеров, как сезонные перчатки», — написал Пушков.

Политик отметил, что Британия недавно выпала из десятки ведущих экономик мира, темпы роста их экономики близки к нулю, а внутри страны бушуют этнические беспорядки. На саммит в Россию приехали лидер государств, не относящихся Западу, с реальным авторитетом и весом в политике. В то же время саммит БРИКС освещают все мировые СМИ, а сходку Содружества — никто.