«Вылез из бункера и ляпнул»: Лукашенко пожурил Зеленского за слова о скором окончании конфликта
Лукашенко назвал желаниями слова Зеленского о завершении конфликта в 2025 году
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Прогнозы Владимира Зеленского об окончании спецоперации в 2025 году являются его личными «хотелками». С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналисткой ВГТРК Ольгой Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
«Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылезает оттуда и чё-то ляпает, понимая, что на нем сегодня сосредоточено внимание... Это хотелки, это его желания, и не больше. Вот, это его суть. Это от неопытности. Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешны», — сказал Александр Лукашенко.
Недавно Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте благоприятна для того, чтобы завершить боевые действия не позднее 2025 года. Он надеется совершить решительные действия, которые позволят ему вступить в переговоры.