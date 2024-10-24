«Вылез из бункера и ляпнул»: Лукашенко пожурил Зеленского за слова о скором окончании конфликта

Прогнозы Владимира Зеленского об окончании спецоперации в 2025 году являются его личными «хотелками». С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналисткой ВГТРК Ольгой Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

«Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылезает оттуда и чё-то ляпает, понимая, что на нем сегодня сосредоточено внимание... Это хотелки, это его желания, и не больше. Вот, это его суть. Это от неопытности. Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешны», — сказал Александр Лукашенко.