В Мюнхене предъявили обвинение подозреваемому в убийстве двух солдат ВСУ

Мужчине, убившему двух украинских военнослужащих на юге Германии, предъявлено обвинение. Он, как утверждает Генеральная прокуратура Мюнхена, является гражданином РФ. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на генпрокуратуру.

Сообщается, что убийство было совершенно, вероятно, из-за спора о политике. На данный момент мужчина, как указывается, находится под стражей в тюрьме Штадельхайм города Мюнхена.

«2 октября 2024 года Генеральная прокуратура Мюнхена, Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом Баварии предъявили суду присяжных II окружного суда Мюнхена обвинение в отношении 57-летнего подозреваемого в убийстве двух человек», — говорится в заявлении ведомства.

В прокуратуре заявили, что нападавший является гражданином России, который «безоговорочно поддерживает» специальную военную операцию. Примечательно, что по данным из дела, все трое мужчин были хорошо знакомы до происшествия. Инцидент развязался во время совместной встречи в баре в Мурнау-ам-Штаффельзе, когда речь зашла о ситуации на Украине. Обвиняемый почувствовал, что «его национальная гордость была задета». Мужчина 57 лет напал на знакомых с ножом. Он проживет на территории Германии с начала 1990-х годов.