Мэрия Варшавы разрешила провести запрещённый ранее марш националистов

В Варшаве состоится ежегодный «Марш независимости», организуемый националистами, несмотря на то, что ранее суд вынес запрет организаторам. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия Бартош Малевский.

«Марш Независимости пройдёт по улицам Варшавы в качестве законного собрания по существующему маршруту от площади Романа Дмовского до Национального стадиона», — написал Малевский в личном аккаунте Х.

Данную информацию подтвердила пресс-секретарь мэрии столицы Моника Беут. Уточнянется, что шествие состоится 11 ноября в 14:00 и будет проходить до 20:00 на законных основаниях.