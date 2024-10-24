Врачи диагностировали Гарику из «Отпетых мошенников» слизисто-гнойный бронхит

У солиста «Отпетых мошенников» Игоря Богомазова диагностировано обострение слизисто-гнойного бронхита. Он попал в стационар на прошлой неделе на фоне осложнений, вызванных перенесённой пневмонией. После улучшения состояния его выписали, однако вскоре здоровье музыканта вновь ухудшилось.

Как сообщает Mash, последние несколько лет Богомазов страдает гипертонией. Болезнь привела к поражению кровеносных сосудов глаз и ухудшению зрения. Врачи выписали музыканту диету и умеренные физические нагрузки. Также солисту коллектива запрещено курить и находиться рядом с курящими.