Никакой политики: В Сербии жалуются на активность российских релокантов

Российские релоканты, которые уехали в Сербию, пытаются там выступать против властей РФ, но Белград не поддерживает это. С таким заявлением выступил вице-премьер балканской республики Александр Вулин в ходе саммита БРИКС в Казани.

«Мы никогда не позволим, чтобы кто-либо использовал сербскую землю для совершения каких-либо действий против правительства России. Сербия к этому не относится. Мы не хотим поддерживать какие-либо действия, направленные против какого-либо законного правительства в мире», — отметил Вулин в беседе с РИА «Новости».

Также политик отметил, что Сербия гостеприимна и не вводит виз, однако из России иногда приезжают люди, чтобы участвовать в политической деятельности и протестных акциях, их местное правительство не поддерживает. Он добавил, что все русские люди могут приезжать, работать и делать что угодно, но не нужно использовать Белград как политический инструмент.