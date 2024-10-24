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24 октября, 07:54

Вулин назвал превосходной военную технику, купленную у России

Вице-премьер Вулин: Сербия довольна купленным у России военным оборудованием

Купленное у России военное оборудование «превосходно», Белград остался полностью доволен сделкой и готов закупить ещё. С таким заявлением выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА «Новости». Однако, отметил он, учитывая санкции и окружённость республики странами НАТО, это стало нелёгкой задачей.

«Перевезти что-то из России в Сербию довольно сложно. Вы должны помнить, что мы являемся государством, полностью окруженным странами НАТО. Поэтому нам довольно сложно покупать что-то подобное», — рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС.

Он отметил высокое качество закупленных ЗРПК «Панцирь» и вертолётов. Сербия готова приобретать хорошее вооружение у любых государств, чтобы оставаться сильной при сохранении нейтралитета.

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Недавно Вулин заявил, что российские релоканты, которые уехали в Сербию, пытаются там выступать против властей РФ, но Белград не поддерживает это. Государство готово принимать всех и предоставлять работу, но не потерпит использование себя как политического инструмента.

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Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Николай Рюмин
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