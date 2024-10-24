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24 октября, 07:58

Программистов из России отстранили от работы над ядром Linux

Разработчиков, которые связаны с Россией, отстранили от работы над ядром свободной операционной системы Linux. Об этом сообщил главный разработчик ядра Грег Кроа-Хартман.

«Удалите некоторые записи из-за различных требований соответствия. Они могут быть возвращены в будущем, если будет предоставлена достаточная документация», — пояснил главный разработчик Linux.

А основатель данной системы Линус Торвальд пояснил, что это было сделано из-за введения антироссийских санкций. По его словам, это решение, скорее всего, не будет отменено. Торвальд отметил, что он является гражданином Финляндии, поэтому не хочет поддерживать «российскую агрессию».

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А ранее Life.ru писал, что разработчик ПО для обработки документов и словарей ABBYY за день уволил всех российских программистов из офисов в трёх странах. Уволенные сотрудники считают, что их хотели заменить на более дешёвую рабочую силу. А некоторые отметили, что руководство решило избавиться от них по национальному признаку.

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Дарья Нарыкова
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