Программистов из России отстранили от работы над ядром Linux

Разработчиков, которые связаны с Россией, отстранили от работы над ядром свободной операционной системы Linux. Об этом сообщил главный разработчик ядра Грег Кроа-Хартман.

«Удалите некоторые записи из-за различных требований соответствия. Они могут быть возвращены в будущем, если будет предоставлена достаточная документация», — пояснил главный разработчик Linux.

А основатель данной системы Линус Торвальд пояснил, что это было сделано из-за введения антироссийских санкций. По его словам, это решение, скорее всего, не будет отменено. Торвальд отметил, что он является гражданином Финляндии, поэтому не хочет поддерживать «российскую агрессию».