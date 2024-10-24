Программистов из России отстранили от работы над ядром Linux
Разработчиков, которые связаны с Россией, отстранили от работы над ядром свободной операционной системы Linux. Об этом сообщил главный разработчик ядра Грег Кроа-Хартман.
«Удалите некоторые записи из-за различных требований соответствия. Они могут быть возвращены в будущем, если будет предоставлена достаточная документация», — пояснил главный разработчик Linux.
А основатель данной системы Линус Торвальд пояснил, что это было сделано из-за введения антироссийских санкций. По его словам, это решение, скорее всего, не будет отменено. Торвальд отметил, что он является гражданином Финляндии, поэтому не хочет поддерживать «российскую агрессию».
А ранее Life.ru писал, что разработчик ПО для обработки документов и словарей ABBYY за день уволил всех российских программистов из офисов в трёх странах. Уволенные сотрудники считают, что их хотели заменить на более дешёвую рабочую силу. А некоторые отметили, что руководство решило избавиться от них по национальному признаку.