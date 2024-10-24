Трижды раненый участник СВО заявил о желании возглавить Воронежскую область

Участник СВО Владислав, который трижды получал ранения во время выполнения боевых заданий, поделился стихотворениями собственного сочинения и рассказал о политических амбициях по окончании службы. Видеосюжет о военнослужащем публикует телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

Участник СВО, трижды получавший ранения, заявил о желании стать губернатором. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

Сочинением стихов мужчина, по собственному признанию, начал заниматься после первого ранения. Тогда строки он посвятил своим сослуживцам, которые «смело в бой, ни шагу назад». Он также уточнил, что по окончании службы хотел бы заняться политикой.

«Хочу стать мэром, губернатором», — говорит он на видео. Уточняется, что он говорит Воронеже и Воронежской области.