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Регион
24 октября, 08:32
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Трижды раненый участник СВО заявил о желании возглавить Воронежскую область

Участник СВО Владислав, который трижды получал ранения во время выполнения боевых заданий, поделился стихотворениями собственного сочинения и рассказал о политических амбициях по окончании службы. Видеосюжет о военнослужащем публикует телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

Участник СВО, трижды получавший ранения, заявил о желании стать губернатором. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

Сочинением стихов мужчина, по собственному признанию, начал заниматься после первого ранения. Тогда строки он посвятил своим сослуживцам, которые «смело в бой, ни шагу назад». Он также уточнил, что по окончании службы хотел бы заняться политикой.

«Хочу стать мэром, губернатором», — говорит он на видео. Уточняется, что он говорит Воронеже и Воронежской области.

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А ранее Life.ru рассказал, как жительница Ростовской области только после смерти сына узнала, что он записался добровольцем на СВО. Боец с позывным Дед погиб, спасая раненых товарищей. Родным говорил, что продолжает работать моряком.

Обложка ©

Telegram / Герои спецоперации Z

Мария Любицкая
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