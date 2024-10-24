Большое число бойцов СВО съехались в волгоградский посёлок на похороны товарища
Николай Устьянцев. Обложка © VK / Дом культуры Райгородского поселения
В посёлке Светлый Яр Волгоградской области прошли похороны военнослужащего, погибшего в зоне спецоперации (СВО). Как сообщает региональный портал V1, проводить в последний путь 40-летнего Николая Устьянцева прибыло большое количество его сослуживцев.
«При выполнении обязанностей военной службы в ходе СВО погиб наш земляк — житель села Райгород Николай Устьянцев», — говорится в сообщении на странице Дома культуры Райгородскогосельского поселения в соцсети «Вконтакте».
Устьянцева мобилизовали в сентябре 2022 года, он был старшим сержантом и командовал взводом мотострелков. За время участия в СВО получил два ранения, был награждён орденом Суворова, штурмовым крестом и орденом Мужества. Вторым орденом Мужества Устьянцева наградили уже посмертно. Боец погиб в ночь на 9 октября, когда его группа подорвалась на фугасах. У мужчины остались супруга, двое детей и мать.
Ранее Life.ru сообщал, что мать погибшего на СВО героя осуществила две мечты сына после его смерти. Семья переехала в РФ с Западной Украины ещё в нулевых.