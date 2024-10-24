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24 октября, 09:46

Мосгорсуд заменил наказание экс-замминистра просвещения Раковой на условное

Марина Ракова. Обложка © TACC / Софья Сандурская

Марина Ракова. Обложка © TACC / Софья Сандурская

Мосгорсуд заменил наказание бывшему замминистра просвещения Марине Раковой на условное. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ракова на заседании суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Судебная коллегия по уголовным делам постановила приговор районного суда в отношении Раковой М.Н. изменить <...> и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Напомним, Ракова обвинялась в хищении более 50 миллионов рублей, выделенных Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке) на работы, которые так и не были выполнены. Также экс-чиновница являлась фигурантом дела по фиктивному трудоустройству в РАНХиГС нескольких сотрудников Минпросвещения. В марте этого года Ракова была приговорена к пяти годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве

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Наталья Демьянова
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