Мосгорсуд заменил наказание экс-замминистра просвещения Раковой на условное

«Судебная коллегия по уголовным делам постановила приговор районного суда в отношении Раковой М.Н. изменить <...> и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Напомним, Ракова обвинялась в хищении более 50 миллионов рублей, выделенных Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке) на работы, которые так и не были выполнены. Также экс-чиновница являлась фигурантом дела по фиктивному трудоустройству в РАНХиГС нескольких сотрудников Минпросвещения. В марте этого года Ракова была приговорена к пяти годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве