Экс-замминистра Яновского уличили в хищениях при ликвидации шахт в Кузбассе

Замминистра энергетики РФ подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе. По данным SHOT, Анатолия Яновского допрашивают по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 159 УК).

Махинации на Кузбассе совершались с 2018 по 2023 годы. По госконтрактам должны были ликвидировать неперспективные и убыточные шахты и разрезы. Выполнена была только часть работ — и то не качественно. Более того, это привело к ухудшению экологической обстановки в регионе.

По данным следствия, это произошло потому, что представители коммерческих компаний-подрядчиков и подведомственного Минэнерго учреждения «ГУРШ» постепенно расхищали бюджетные деньги. Ущерб превысил 76 млн рублей. Янковский мог знать о махинациях — он был на посту замминистра энергетики РФ до 2021 года.

Летом по делу о мошенничестве были задержаны директор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (тот самый «ГУРШ») Андрей Моисеенков, а также владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян. Именно они, предварительно, и дали показания против Яновского, после чего бывший высокопоставленный чиновник был задержан.