Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 07:18

Экс-замминистра Яновского уличили в хищениях при ликвидации шахт в Кузбассе

Анатолий Яновский. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Сергей Отрошко

Анатолий Яновский. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Сергей Отрошко

Замминистра энергетики РФ подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе. По данным SHOT, Анатолия Яновского допрашивают по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 159 УК).

Махинации на Кузбассе совершались с 2018 по 2023 годы. По госконтрактам должны были ликвидировать неперспективные и убыточные шахты и разрезы. Выполнена была только часть работ — и то не качественно. Более того, это привело к ухудшению экологической обстановки в регионе.

По данным следствия, это произошло потому, что представители коммерческих компаний-подрядчиков и подведомственного Минэнерго учреждения «ГУРШ» постепенно расхищали бюджетные деньги. Ущерб превысил 76 млн рублей. Янковский мог знать о махинациях — он был на посту замминистра энергетики РФ до 2021 года.

Летом по делу о мошенничестве были задержаны директор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (тот самый «ГУРШ») Андрей Моисеенков, а также владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян. Именно они, предварительно, и дали показания против Яновского, после чего бывший высокопоставленный чиновник был задержан.

В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут вскрыться новые схемы мошенничества
В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут вскрыться новые схемы мошенничества

Напомним, о задержании Анатолия Яновского в Москве стало известно утром 24 октября. Из дома экс-чиновника была изъята техника и документы. Проходят обыски и иные следственные мероприятия. По данным Life.ru, супруга фигуранта дела о хищениях зарабатывала десятки миллионов рублей, а в собственности четы — дорогая недвижимость и два «немца».

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минэнерго РФ
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar