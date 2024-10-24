«Две недели — это норма»: Эксперт объяснил феномен больших очередей в московские СТО

Московские станции техобслуживания (СТО) перегружены: очереди на ремонт достигают нескольких недель, а на кузовные работы — месяца. В «Союзе автосервисов» винят во всём, в частности, кадровый голод и демографическую ситуациую. По словам члена правления организации Ильи Плисова, если СТО крупная, то из десяти автоподъёмников могут простаивать два.

Как пишет «Газета.ru», механики, диагностики и кузовщики массово переходят на промышленные предприятия, где предлагают большие зарплаты. А проблемы с демографией лишают рынок труда молодых специалистов. В связи с этим очереди наблюдаются на всех СТО, и чем она качественнее, тем ждать придётся больше.

«В приличные сервисы, имеющие постоянных клиентов, запись за две недели — это норма. Редко кто растит очередь на больший срок, потому что клиенты тоже с трудом могут планировать свои дела на такое долгое время», — отметил собеседник издания.

Однако всё не так плохо. По словам Плисова, гаражные ремонтники могут принять автомобиль в день обращения, а крупные сервисы — оперативно сделать мелкий ремонт вроде замены тормозных колодок.