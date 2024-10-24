У плавучей атомной электростанции на Чукотке отключился реактор

На плавучей АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке 22 октября отключился один из реакторов. Системы повреждений не получили, уровень радиации находится в пределах нормы. Об этом сообщается официальном телеграм-канале ПАТЭС.

«22 октября в 14:07 мск реактор правого борта (РУ-1) плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» отключился от электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла. Сработала защитная автоматика. Реактор левого борта (РУ-2) продолжает работать штатно», — говорится в сообщении.

Отключение было произведено в соответствии с проектными алгоритмами без нарушения условий эксплуатации ПЭБ. Радиационная обстановка находится под контролем, показатели соответствуют норме, добавили в ПАТЭС.