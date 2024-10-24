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24 октября, 10:34

У плавучей атомной электростанции на Чукотке отключился реактор

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке. Обложка © Telegram / ПАТЭС

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке. Обложка © Telegram / ПАТЭС

На плавучей АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке 22 октября отключился один из реакторов. Системы повреждений не получили, уровень радиации находится в пределах нормы. Об этом сообщается официальном телеграм-канале ПАТЭС.

«22 октября в 14:07 мск реактор правого борта (РУ-1) плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» отключился от электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла. Сработала защитная автоматика. Реактор левого борта (РУ-2) продолжает работать штатно», — говорится в сообщении.

Отключение было произведено в соответствии с проектными алгоритмами без нарушения условий эксплуатации ПЭБ. Радиационная обстановка находится под контролем, показатели соответствуют норме, добавили в ПАТЭС.

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А ранее Life.ru рассказывал, что на Запорожской АЭС снова отключилась высоковольтная линия «Ферросплавная-1». Примечательно, что подобное происходит уже не первый раз. Сообщается, что это произошло под действием автоматики. Точные причины выясняются.

Мария Любицкая
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