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24 октября, 10:11

«Это уже статья»: В Ростове разгорелся скандал вокруг видеокамеры в школьном туалете

В Ростове-на-Дону заметили видеокамеру в туалете лицея

Видеокамеры в туалете ростовского лицея. Обложка © Telegram / «Это Ростов новости»

Видеокамеры в туалете ростовского лицея. Обложка © Telegram / «Это Ростов новости»

В Ростове-на-Дону ученики лицея №56 пожаловались на камеры видеонаблюдения, которые установили в школьных туалетах. Устройства разместили у выхода из мужских уборных — над дверью. Узнав о нововведении, некоторые горожане подняли шумиху в соцсетях.

«Это вообще нормально?» — возмутился автор поста в телеграм-канале «Это Ростов новости».

«Это уже статья и нарушение личного пространства», — добавил другой комментатор.

«Ну это уже перебор», — отметил ещё один.

Впрочем, другие юзеры высказали мнение, что камеры нужны для борьбы с хулиганством и курением. В опросе в соцсетях 68% проголосовали за то, что необходимая мера. В самом образовательном учреждении пока не комментировали ситуацию.

А ранее сообщалось, что в мужском туалете одного из кинотеатров Ялты установили камеры видеонаблюдения. В самой организации уже подтвердили: это не шутка. Свои действия там объяснили разгулом вандалов.

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Наталья Демьянова
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