«Это уже статья»: В Ростове разгорелся скандал вокруг видеокамеры в школьном туалете

В Ростове-на-Дону ученики лицея №56 пожаловались на камеры видеонаблюдения, которые установили в школьных туалетах. Устройства разместили у выхода из мужских уборных — над дверью. Узнав о нововведении, некоторые горожане подняли шумиху в соцсетях.

«Это вообще нормально?» — возмутился автор поста в телеграм-канале «Это Ростов новости».

«Это уже статья и нарушение личного пространства», — добавил другой комментатор.

«Ну это уже перебор», — отметил ещё один.

Впрочем, другие юзеры высказали мнение, что камеры нужны для борьбы с хулиганством и курением. В опросе в соцсетях 68% проголосовали за то, что необходимая мера. В самом образовательном учреждении пока не комментировали ситуацию.