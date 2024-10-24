«Это уже статья»: В Ростове разгорелся скандал вокруг видеокамеры в школьном туалете
В Ростове-на-Дону заметили видеокамеру в туалете лицея
Видеокамеры в туалете ростовского лицея. Обложка © Telegram / «Это Ростов новости»
В Ростове-на-Дону ученики лицея №56 пожаловались на камеры видеонаблюдения, которые установили в школьных туалетах. Устройства разместили у выхода из мужских уборных — над дверью. Узнав о нововведении, некоторые горожане подняли шумиху в соцсетях.
«Это вообще нормально?» — возмутился автор поста в телеграм-канале «Это Ростов новости».
«Это уже статья и нарушение личного пространства», — добавил другой комментатор.
«Ну это уже перебор», — отметил ещё один.
Впрочем, другие юзеры высказали мнение, что камеры нужны для борьбы с хулиганством и курением. В опросе в соцсетях 68% проголосовали за то, что необходимая мера. В самом образовательном учреждении пока не комментировали ситуацию.
А ранее сообщалось, что в мужском туалете одного из кинотеатров Ялты установили камеры видеонаблюдения. В самой организации уже подтвердили: это не шутка. Свои действия там объяснили разгулом вандалов.